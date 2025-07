Fête de l’artisanat et des traditions Baraize

Fête de l’artisanat et des traditions Baraize dimanche 24 août 2025.

Fête de l’artisanat et des traditions

Baraize Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-24 10:00:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

La fête de la batteuse et l’artisanat cède sa place à la Fête de l’artisanat et des traditions avec ses exposants habituels et son nouveau marché de producteurs ! Buvette, snack et feu d’artifice !

Comme les années précédentes, il y aura toujours matériel agricole ancien, les vieux tracteurs, les voitures anciennes, les boulangers, les jeux en bois, la récolte de pommes de terre, la guinguette à Gégé pour la danse etc… .

Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 46 27 67

English :

The threshing and crafts festival gives way to the Festival of Crafts and Traditions, with its usual exhibitors and new farmers’ market! Refreshments, snacks and fireworks!

German :

Das Fest der Dreschmaschine und des Handwerks weicht dem Fest des Handwerks und der Traditionen mit den üblichen Ausstellern und einem neuen Bauernmarkt! Getränkestand, Imbiss und Feuerwerk!

Italiano :

La Festa della Trebbiatura e dell’Artigianato lascia il posto alla Festa dell’Artigianato e delle Tradizioni con i consueti espositori e il nuovo mercato dei produttori! Rinfresco, merenda e fuochi d’artificio!

Espanol :

La fiesta de la trilla y la artesanía deja paso a la Fiesta de la Artesanía y las Tradiciones, con sus expositores habituales y su nuevo mercado de productores ¡Refrescos, aperitivos y fuegos artificiales!

