Fête de Larvor Feu d’artifice Loctudy

Rue du Port de Larvor Loctudy Finistère

Début : 2025-07-14 17:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Soirée bal populaire, buvette et restauration moules frites,saucisses et kouign. Animations pour enfants maquillage et basket.

Feu d’artifice sur la plage, offert par la commune de Loctudy

Evénement organisé par l APE de l’école de Larvor avec la participation des Plaisanciers du port de Larvor et les Petanqueurs du Traon.

Le 14 juillet à partir de 17h au port de LARVOR à Loctudy place Marcel Cariou.

Entrée gratuite. Bénéfice de la soirée intégralement reversé au soutien des projets pédagogiques et animations de l’école de Larvor. .

Rue du Port de Larvor Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 68 55 68 22

