Fête de l’ASCB Soirée Paella Boismorand
Fête de l’ASCB Soirée Paella Boismorand samedi 20 juin 2026.
Boismorand
Fête de l’ASCB Soirée Paella
Rue de la Mairie Boismorand Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de l’ASCB Soirée Paella
L’ASCB de Boismorand vous invite à une soirée paella ! Au menu 1 sangria (offerte), une assiette de paella, froamge et dessert.
Réservation avant le 14 juin. 20 .
Rue de la Mairie Boismorand 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 72 38 63 ascb.boismorand@gmail.com
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English :
ASCB party Paella evening
L’événement Fête de l’ASCB Soirée Paella Boismorand a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GIEN