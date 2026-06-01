Boismorand

Fête de l’ASCB Soirée Paella

Rue de la Mairie Boismorand Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de l’ASCB Soirée Paella

L’ASCB de Boismorand vous invite à une soirée paella ! Au menu 1 sangria (offerte), une assiette de paella, froamge et dessert.

Réservation avant le 14 juin. 20 .

Rue de la Mairie Boismorand 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 72 38 63 ascb.boismorand@gmail.com

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English :

ASCB party Paella evening

L’événement Fête de l’ASCB Soirée Paella Boismorand a été mis à jour le 2026-05-29 par OT GIEN