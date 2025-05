Fête de l’Ascension 2025 – Ségur, 28 mai 2025 07:00, Ségur.

Aveyron

Fête de l’Ascension 2025 Ségur Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Bal du 28 mai

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-28

C’est la fête à Ségur du 28 au 29 mai. Au programme bal, petit déjeuner, rando, trail, repas et fête foraine.

Début de soirée animé par le groupe Money Jungle. DJ SÉBASTIEN B du Podium Équinoxe prendra ensuite le relais suivi par DJ Morgan Nagoya. Entrée 5€

Service de restauration sur place assuré par Sébastien Gaches.

e

Déjeuner des quilles à partir de 8h (2 formules proposées)

Randonnée libre à partir de 9h, départ de la salle des fêtes

Ball Trap tout au long de la journée

Fête foraine (auto-tamponneuses, pêche aux canards, tir à la carabine, …)

Stand de crêpes

Buvette tout au long de la journée

Trail l’ à 17h parcours 14.5 km (360D+) ou 9 km (230D+). Inscription sur place à partir de 15h30. 14h Courses pour les enfants (3 à 13 ans).

Le soir au tarif de 15€ avec au menu farçous, aligot / saucisse, flan pâtissier. Formule enfant possible. La soirée sera animée par Sébastien Viala 5 .

Ségur 12290 Aveyron Occitanie

English :

It’s party time in Ségur from May 28 to 29. On the program: ball, breakfast, hike, trail, meal and funfair.

German :

In Ségur wird vom 28. bis 29. Mai gefeiert. Auf dem Programm stehen: Ball, Frühstück, Wanderung, Trail, Essen und Kirmes.

Italiano :

È tempo di festa a Ségur dal 28 al 29 maggio. In programma: ballo, colazione, escursione, percorso, pasto e luna park.

Espanol :

Fiesta en Ségur del 28 al 29 de mayo. En el programa: baile, desayuno, caminata, sendero, comida y parque de atracciones.

L’événement Fête de l’Ascension 2025 Ségur a été mis à jour le 2025-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)