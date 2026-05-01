La Châtre-Langlin

Fête de l’Ascension

La Châtre-Langlin Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Amination proposée par le comité des fêtes.

Le comité des fêtes propose une journée d’animation avec brocante toute la journée, randonnée pédestre avec 3 parcours: 9, 13 ou 18 km, également praticable à cheval et en VTT. Repas midi et soir. Jeux éducatifs en bois pour petits et grands, vente de gâteaux. ball trap des chasseurs. 4 .

La Châtre-Langlin 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 90 82 16

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English :

Amination proposed by the Comité des fêtes.

L’événement Fête de l’Ascension La Châtre-Langlin a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Brenne