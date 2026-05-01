Fête de l’Ascension La Châtre-Langlin
Fête de l’Ascension La Châtre-Langlin jeudi 14 mai 2026.
La Châtre-Langlin
Fête de l’Ascension
La Châtre-Langlin Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Amination proposée par le comité des fêtes.
Le comité des fêtes propose une journée d’animation avec brocante toute la journée, randonnée pédestre avec 3 parcours: 9, 13 ou 18 km, également praticable à cheval et en VTT. Repas midi et soir. Jeux éducatifs en bois pour petits et grands, vente de gâteaux. ball trap des chasseurs. 4 .
La Châtre-Langlin 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 90 82 16
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English :
Amination proposed by the Comité des fêtes.
L’événement Fête de l’Ascension La Châtre-Langlin a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Brenne