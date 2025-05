Fête de l’Ascension – Monceaux-sur-Dordogne, 28 mai 2025 07:00, Monceaux-sur-Dordogne.

Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-28

fin : 2025-05-29

2025-05-28

La Fête de l’Ascension de Monceaux-sur-Dordogne propose deux journées festives avec animations variées bal avec DJ, vide-greniers, animation foraine, chorale, course de caisse à savon, tournoi de pétanque et restauration sur place. Détente et divertissement sont au rendez-vous pour petits et grands .

Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 63 11 78

