Fête de l’Ascension Ségur
Fête de l’Ascension Ségur mercredi 13 mai 2026.
Ségur
Fête de l’Ascension
Ségur Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
20h30 Salle des fêtes. Apéro concert avec le trio LOL suivi de Sors tes couverts. Soirée DJ Sebastien-B de Podium Equinoxe. Entrée 5€. Restauration sur place. Paiement espèces et CB. Organisé par le Comité des Fêtes de Ségur.
5 .
Ségur 12290 Aveyron Occitanie
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English :
8:30pm Salle des fêtes. Aperitif concert with trio LOL followed by Sors tes couverts. DJ Sebastien-B from Podium Equinoxe. Admission 5? Catering on site. Cash and credit card payment. Organized by Comité des Fêtes de Ségur.
L’événement Fête de l’Ascension Ségur a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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