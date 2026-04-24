Ségur

Fête de l’Ascension

Ségur Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

20h30 Salle des fêtes. Apéro concert avec le trio LOL suivi de Sors tes couverts. Soirée DJ Sebastien-B de Podium Equinoxe. Entrée 5€. Restauration sur place. Paiement espèces et CB. Organisé par le Comité des Fêtes de Ségur.

5 .

Ségur 12290 Aveyron Occitanie

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English :

8:30pm Salle des fêtes. Aperitif concert with trio LOL followed by Sors tes couverts. DJ Sebastien-B from Podium Equinoxe. Admission 5? Catering on site. Cash and credit card payment. Organized by Comité des Fêtes de Ségur.

L’événement Fête de l’Ascension Ségur a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)