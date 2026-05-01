Fête de l’ascension Parc du Château et salle des fêtes Verosvres

Verosvres

Fête de l’ascension

Parc du Château et salle des fêtes N79 Verosvres Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Fête de l’Ascension à VEROSVRES organisée par la Société d’Intérêt local

Jeudi 14 mai 2026.

Concours de pétanque familial dans le parc du château du Terreau.

Inscriptions à partir de 13h30 Début du concours à 14h30

Toutes les doublettes seront primées.

Entrecôtes au grill à 19h00 à la salle des fêtes.

Puis bal musette gratuit à 20h animé par Paradisco. .

Parc du Château et salle des fêtes N79 Verosvres 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 81 70 dargaudnathalie@wanadoo.fr

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English : Fête de l’ascension

L’événement Fête de l’ascension Verosvres a été mis à jour le 2026-05-07 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III