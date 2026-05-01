Fête de l’ascension Parc du Château et salle des fêtes Verosvres
Fête de l’ascension Parc du Château et salle des fêtes Verosvres jeudi 14 mai 2026.
Verosvres
Fête de l’ascension
Parc du Château et salle des fêtes N79 Verosvres Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Fête de l’Ascension à VEROSVRES organisée par la Société d’Intérêt local
Jeudi 14 mai 2026.
Concours de pétanque familial dans le parc du château du Terreau.
Inscriptions à partir de 13h30 Début du concours à 14h30
Toutes les doublettes seront primées.
Entrecôtes au grill à 19h00 à la salle des fêtes.
Puis bal musette gratuit à 20h animé par Paradisco. .
Parc du Château et salle des fêtes N79 Verosvres 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 81 70 dargaudnathalie@wanadoo.fr
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English : Fête de l’ascension
L’événement Fête de l’ascension Verosvres a été mis à jour le 2026-05-07 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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