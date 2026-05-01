Nordhouse

Fête de l’asperge et de la fraise

Pl. des fêtes Nordhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 12:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

dégustation de produtis locaux avec animation musicale. places limitées.

Animé par l’orchestre FM Light. Au menu, velouté d’asperges, asperges aux 2 jambons, dessert et café. .

Pl. des fêtes Nordhouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 66 99 65 82

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English :

tasting of local produce with musical entertainment. Places limited.

L’événement Fête de l’asperge et de la fraise Nordhouse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Grand Ried