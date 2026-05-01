Fête de l’asperge et de la fraise Nordhouse
Fête de l’asperge et de la fraise Nordhouse dimanche 24 mai 2026.
Nordhouse
Fête de l’asperge et de la fraise
Pl. des fêtes Nordhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
dégustation de produtis locaux avec animation musicale. places limitées.
Animé par l’orchestre FM Light. Au menu, velouté d’asperges, asperges aux 2 jambons, dessert et café. .
Pl. des fêtes Nordhouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 7 66 99 65 82
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English :
tasting of local produce with musical entertainment. Places limited.
L’événement Fête de l’asperge et de la fraise Nordhouse a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme du Grand Ried
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