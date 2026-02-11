Fête de l’asperge et des produits du terroir Place de la salle des fêtes Fargues-sur-Ourbise

Fête de l’asperge et des produits du terroir

Place de la salle des fêtes Le bourg Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Programme à venir .

Place de la salle des fêtes Le bourg Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 87 20 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’asperge et des produits du terroir

L’événement Fête de l’asperge et des produits du terroir Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne