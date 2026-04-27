Dambach-la-Ville

Fête de l’Aspérule Waldmeisterfest

Schulwaldplatz Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Fête en forêt avec dégustation de vin à l’aspérule.

Le Waldmeisterfest est une fête champêtre annuelle autour de l’aspérule odorante dans la forêt domaniale de Dambach-la-Ville. Située au Schulwaldplatz, clairière dans le massif du Bernstein, cette fête est l’occasion de passer un bon moment de convivialité en pleine nature.

Au programme de la journée messe célébrer en plein air animée par la chorale Chœur à cœur ; au menu sanglier à la broche, grillades, pâtisseries maison, sans oublier le Waldmeister (boisson à base de vin et d’aspérule) ; animation musicale de la journée assurée par le duo de musiciens Pat et Jo.

Vous aurez également la possibilité d’effectuer une petite ballade digestive pour rejoindre le château fort du Bernstein qui se trouve à environ 20 min du lieu de la fête. .

Schulwaldplatz Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 34 88 06 joyeuxvignerons.dlv@gmail.com

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English :

Forest party with woodruff wine tasting.

L’événement Fête de l’Aspérule Waldmeisterfest Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Barr