Fête de l’association « Au fil de l’art’bre »

Association Au fil de l’Art’bre 286 chemin des Bois Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

A partir de 16 ans

Participation aux frais + adhésion à prix libre (1€ minimum)

Début : Samedi 2025-08-30 18:00:00

fin : 2025-08-30 22:00:00

2025-08-30

L’association « Au fil de l’art’bre » organise sa fête annuelle avec au programme de la danse africaine avec Diakan et un bal folk avec Labô Bicouses.



Venez également profiter d’un repas partagé où chacun amène un petit plat salé ou sucré !

Association Au fil de l’Art’bre 286 chemin des Bois Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 81 64 96 asso.artbre@gmail.com

English :

The « Au fil de l’art’bre » association organizes its annual festival, featuring African dance with Diakan and a folk ball with Labô Bicouses.



Come and enjoy a shared meal, with everyone bringing a sweet or savoury dish!

German :

Der Verein « Au fil de l’art’bre » organisiert sein jährliches Fest. Auf dem Programm stehen afrikanischer Tanz mit Diakan und ein Bal Folk mit Labô Bicouses.



Genießen Sie auch ein gemeinsames Essen, zu dem jeder ein kleines süßes oder salziges Gericht mitbringt!

Italiano :

Au fil de l’art’bre » sta organizzando il suo festival annuale, che prevede la danza africana con Diakan e la danza popolare con Labô Bicouses.



Ci sarà anche una cena condivisa, in cui ognuno porterà un piatto dolce o salato!

Espanol :

Au fil de l’art’bre » organiza su festival anual, que incluye danza africana con Diakan y una danza folclórica con Labô Bicouses.



También habrá una comida compartida, en la que cada uno aportará un plato dulce o salado

