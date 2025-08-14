Fête de l’Assomption de la Vierge Marie Le Puy-en-Velay

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie Le Puy-en-Velay jeudi 14 août 2025.

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-14

fin : 2025-08-15

2025-08-14

La fête de l’Assomption au Puy c’est deux jours de festivités au cœur de la ville veillée aux flambeaux, procession dans les rues, temps de recueillement, animations musicales et spectacle. Un moment fort de l’été, entre tradition, culture et partage.

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 98 74 contact@cathedraledupuy.org

English :

The Assumption Festival in Le Puy is two days of festivities in the heart of the town: torch-lit vigil, street procession, time for meditation, musical entertainment and shows. A summer highlight, combining tradition, culture and sharing.

German :

Das Fest Mariä Himmelfahrt in Le Puy ist ein zweitägiges Fest im Herzen der Stadt: Fackelwache, Prozession durch die Straßen, Zeit zur Besinnung, musikalische Unterhaltung und Aufführungen. Ein Höhepunkt des Sommers, zwischen Tradition, Kultur und Austausch.

Italiano :

La Festa dell’Assunzione di Le Puy è una due giorni di festeggiamenti nel cuore della città: veglia con fiaccolata, processione per le strade, momenti di meditazione, intrattenimento musicale e spettacolo. Un evento clou dell’estate, che unisce tradizione, cultura e condivisione.

Espanol :

La Fiesta de la Asunción del Puy son dos días de fiesta en el corazón de la ciudad: vigilia con antorchas, desfile callejero, tiempo de meditación, animación musical y espectáculo. Un momento culminante del verano que combina tradición, cultura y convivencia.

