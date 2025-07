Fête de l’Astronomie #2 Salle polyvalente Augan

Fête de l’Astronomie #2 Salle polyvalente Augan samedi 30 août 2025.

Fête de l’Astronomie #2

Salle polyvalente Place de la Liberté Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 13:30:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

L’association « Tête en l’Air » organise la Fête de l’Astronomie » à Augan le 30 août à partir de 13h30 à la salle polyvalente.

Conférences, Planétarium, animations pour les enfants, concerts et observation du ciel rythmeront cet après-midi.

Au programme:

– 14h à 15h: « L’eau dans l’univers », conférence avec Maxime Ruaud, astrophysicien SETI/NASA et président de l’association « Tête en l’air »

– 16h à 17h: « L’histoire de la gravité: des lois de Newton aux ondes gravitationnelles d’Einstein » avec Adrien Bourgoin, astrophysicien à l’Observatoire de Paris

– 18h à 19h: « L’eau: un bien commun mis en grande tension par le réchauffement climatique » avec Gérard Gruau, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du Haut Conseil Breton pour le Climat (HCBC). Présentation suivi d’un débat animé par Laurent Labeyrie, paléoclimatologue et membre du HCBC.

– de 19h à 21h: concert duo jazz manouche et petite restauration

– de 21h à 22h30 (si le temps le permet): projection du film « Marche à l’étoile » en compagnie du réalisateur Boris Wilmart

– à partir de 22h30: observations au télescope

Animations tout au long de l’après-midi: exposition, séances de planétarium, jeux en bois, parcours devinette sur l’Univers, programme jeunesse proposé par l’association « Les enfants sauvages », comprenant ateliers créatifs et conférence-spectacle interactive .

Entrée à prix libre. Dans la limite des places disponibles. Pas de moyen de paiement par carte bancaire sur place.

Buvette et restauration .

Salle polyvalente Place de la Liberté Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 21 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de l’Astronomie #2 Augan a été mis à jour le 2025-07-25 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande