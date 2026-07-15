Informations pratiques

Ver-lès-Chartres

Fête de l’Attelage

Ver-lès-Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Fête de l’Attelage, ça y est c’est reparti. Les chevaux sont lâchés dans le parc du château. De Ver-Lès-Chartres.

Les cuirs sont astiqués. Les chevaux sont brossés, les crinières tressées, les meneuses et les meneurs habillées de leurs plus beaux habits. Ces attelages vont concourir toute la journée dans trois épreuves à partir de 8h le matin jusqu’à 18h. Trois Food truck seront présents pour vous donner leur meilleure cuisine, boissons et desserts dans un cadre verdoyant et bucolique, entrée et parking gratuit. .

Ver-lès-Chartres 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 11 32 30 00 estatesaintlouis@gmail.com

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English :

Horse-Drawn Carriage Festival—Here we go again. The horses are grazing in the castle grounds. In Ver-Lès-Chartres.

L’événement Fête de l’Attelage Ver-lès-Chartres a été mis à jour le 2026-07-15 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES