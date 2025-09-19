FÊTE DE L’AUBANCE Saint-Melaine-sur-Aubance

FÊTE DE L’AUBANCE Saint-Melaine-sur-Aubance vendredi 19 septembre 2025.

FÊTE DE L’AUBANCE

Bords de l’Aubance Saint-Melaine-sur-Aubance Maine-et-Loire

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Vendredi soir, dès 19h00, les bords de l’Aubance s’animeront avec un spectacle mêlant musique et danse, dans une ambiance poétique et chaleureuse. La soirée se prolongera avec un concert pour lancer les festivités comme il se doit.

Samedi, le matin, retour au bord de l’eau pour flâner au marché de producteurs locaux une belle occasion de découvrir les saveurs de notre terroir, dans un cadre convivial.

L’après-midi, spectacles, fanfares et animations rythmeront avec l’habituelle participation des jeunes et de plusieurs associations artistiques de la commune.

La soirée sera 100% musicale avec un grand concert pop rock suivi d’une animation DJ, qui promettent d’enflammer la place !

Et grande nouveauté cette année, la journée du dimanche vient compléter le programme avec un temps fort artistique.

Le matin, les rives de l’Aubance accueilleront le concours des Peintres, une occasion unique d’admirer les talents locaux (et d’ailleurs !) en pleine création, pinceau à la main, autour du thème de la Fête le voyage . Un moment poétique ouvert à tous ! Peintres confirmés et amateurs seront réunis pour le plaisir des yeux des spectateurs qui pourront faire ainsi le plein d’émotions artistiques.

Les peintures seront réalisées sur des panneaux de bois qui seront ensuite installés pour 3 mois au sein de la commune. .

