FETE DE L’AUBRAC Nasbinals samedi 6 septembre 2025.
Place du Foirail Nasbinals Lozère
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Samedi 6 septembre, rendez-vous à la fête de l’Aubrac à Nasbinals organisée par l’association EPAL. Au programme concours régional charolais, marché producteur, exposition de matériel agricole, danse folklorique sur toute la journée ! .
Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 70 64 24 72
