FETE DE L’AUBRAC Nasbinals samedi 6 septembre 2025.

Place du Foirail Nasbinals Lozère

Samedi 6 septembre, rendez-vous à la fête de l’Aubrac à Nasbinals organisée par l’association EPAL. Au programme concours régional charolais, marché producteur, exposition de matériel agricole, danse folklorique sur toute la journée !   .

Place du Foirail Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 70 64 24 72 

