Fête de l’automne 2026 Limeray
samedi 26 septembre 2026 · Limeray
Informations pratiques
Limeray
Fête de l’automne 2026
Limeray Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Fête de l’automne le 26 septembre 2026.
Fête de l’automne le 26 septembre 2026, sur la Prairie d’août de Limeray.
Au menu : soupe d’automne, jambon braisé ou kebab accompagnés de frites, fromages et desserts.
La soirée se terminera par un bal et un feu d’artifice à 22h30. 6 .
Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 90 98 33
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English : Fall Festival 2026
Fall Festival on September 26, 2026.
L’événement Fête de l’automne 2026 Limeray a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE AMBOISE
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