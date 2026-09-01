Informations pratiques

Limeray

Fête de l’automne 2026

Limeray Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Fête de l’automne le 26 septembre 2026.

Fête de l’automne le 26 septembre 2026, sur la Prairie d’août de Limeray.

Au menu : soupe d’automne, jambon braisé ou kebab accompagnés de frites, fromages et desserts.

La soirée se terminera par un bal et un feu d’artifice à 22h30. 6 .

Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 90 98 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fall Festival 2026

Fall Festival on September 26, 2026.

L’événement Fête de l’automne 2026 Limeray a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE AMBOISE