UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limeray

Fête de l’automne 2026 Limeray

samedi 26 septembre 2026 · Limeray

Fête de l’automne 2026 Limeray

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
37530 Limeray
Département
Indre-et-Loire
Tarif
6 6 6 Tarif enfant

Limeray

Fête de l’automne 2026

Limeray Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Fête de l’automne le 26 septembre 2026.
Fête de l’automne le 26 septembre 2026, sur la Prairie d’août de Limeray.

Au menu : soupe d’automne, jambon braisé ou kebab accompagnés de frites, fromages et desserts.
La soirée se terminera par un bal et un feu d’artifice à 22h30. 6  .

Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 90 98 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fall Festival 2026

Fall Festival on September 26, 2026.

L’événement Fête de l’automne 2026 Limeray a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE AMBOISE

À voir aussi à Limeray (Indre-et-Loire)