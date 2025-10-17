Fête de l’automne à Clos Chassaing Parvis Clos-Chassaing Périgueux

Fête de l'automne à Clos Chassaing Parvis Clos-Chassaing Périgueux vendredi 17 octobre 2025.

Fête de l’automne à Clos Chassaing

Parvis Clos-Chassaing Boulevard Ampère Périgueux Dordogne

Organisée à l’Espace de Vie Sociale (EVS) le Clos 60, la Fête de l’automne s’annonce une nouvelle fois riche en animations pour petits et grands. Le programme reprend les ingrédients qui ont fait son succès les années passées ateliers, démonstrations et animations portés par les associations partenaires et les services municipaux.

Le programme en détails De 16 h 30 à 18 h 30

Goûter offert par la Ville de Périgueux

Animation LAEP (Lieu d’Accueil Parents Enfants) EVS, salle 1

Animation Ludothèque EVS, salle 1

Stand Instinctif Art EVS, salle 2

Stand Les tricoteuses EVS, salle 2

Stand photos trombinoscope EVS, salle 2

Stand Maison 24 FLE (Français langue étrangère) à l’envers Gymnase

Stand jeu borne arcade , avec un médiateur numérique Gymnase

Stand démocratie participative (vote pour le nom du gymnase Clos-Chassaing) .

Parvis Clos-Chassaing Boulevard Ampère Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr

