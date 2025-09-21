Fête de l’Automne à Jaden à Chantilly Chantilly
Fête de l’Automne à Jaden à Chantilly
24 Rue de la Nonette Chantilly Oise
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 21:00:00
Rendez-vous le dimanche 21 septembre à JADEN pour notre « fête de l’automne ».
Nombreux stands de jeux chamboule tout, molky, course de sac , concours de corde , chasse à la limace , course d’escargots … avec ambiance musicale et buvette. 0 .
24 Rue de la Nonette Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France contact@jadenchantilly.fr
