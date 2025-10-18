Fête de l’automne à la ferme de découverte Saint-Pierre-Lafeuille

Graves de Moncoutié, D820 Saint-Pierre-Lafeuille Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

La Ferme célèbre l’automne du 18 octobre au 2 novembre et propose aux familles une expérience unique mêlant nature, animaux et créativité

La Ferme célèbre l’automne du 18 octobre au 2 novembre et propose aux familles une expérience unique mêlant nature, animaux et créativité. Chaque jour, à 14h30 et 15h30, les enfants pourront participer gratuitement aux ateliers de décoration de citrouilles une nouveauté marquante dans l’histoire de la Ferme, car pour la première fois ces ateliers sont offerts à toutes les familles.

15 ans d’ateliers, un nouveau virage

Depuis 3 ans, la Ferme propose des ateliers saisonniers qui ponctuent l’année et rapprochent les familles de la nature.

La particularité de ces ateliers a toujours été d’utiliser des éléments issus directement de la Ferme et de la saison paille, plumes de la volière, graines, ou encore crin de poney.

Au printemps 2025, la Ferme a pris un nouveau virage en rendant ces ateliers accessibles à tous, sans coût supplémentaire.

Un choix fort, guidé par la volonté de

– renforcer l’accessibilité, en permettant à chacun de profiter de ces moments,

– favoriser la convivialité, en privilégiant le temps partagé,

– replacer la nature et les animaux au cœur de l’expérience, avec des activités simples, authentiques et porteuses de lien. .

Graves de Moncoutié, D820 Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie +33 7 80 66 75 09

English :

La Ferme celebrates autumn from October 18th to November 2nd and offers families a unique experience combining nature, animals and creativity

German :

Die Farm feiert den Herbst vom 18. Oktober bis zum 2. November und bietet Familien ein einzigartiges Erlebnis aus Natur, Tieren und Kreativität

Italiano :

La Fattoria festeggia l’autunno dal 18 ottobre al 2 novembre, offrendo alle famiglie un’esperienza unica che unisce natura, animali e creatività

Espanol :

La Granja celebra el otoño del 18 de octubre al 2 de noviembre, ofreciendo a las familias una experiencia única que combina naturaleza, animales y creatividad

