Informations pratiques

Saint-Onen-la-Chapelle

Fête de l’automne à Saint Onen la Chapelle

Rue de l’Étang Saint-Onen-la-Chapelle Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le comité des fêtes de Saint Onen la Chapelle organise la fête d’automne avec de nombreuses animations :

– atelier maquillage pour les enfants

– exposition de peinture visible dans la salle polyvalente de 14h à 18h

– Trail Urban à St O

– 5ème édition de Courir à Saint-Onen qui prévoit des courses gratuites pour les jeunes à partir de 7 ans

– course de caisse à savon dans la rue de l’étang à partir de 14h15 et jusqu’à 18h

– 2ème édition de Bougeons ensemble contre la mucoviscidose propose 2 courses à pied sans classement : 5 ou 10km.

Remise des récompenses et concert à partir de 18h.

Restauration rapide sur place toute la journée. .

Rue de l’Étang Saint-Onen-la-Chapelle 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 67 32 37

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English :

L’événement Fête de l’automne à Saint Onen la Chapelle Saint-Onen-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN