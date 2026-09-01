Fête de l’automne à Saint Onen la Chapelle Saint-Onen-la-Chapelle
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Onen-la-Chapelle
Informations pratiques
Saint-Onen-la-Chapelle
Fête de l’automne à Saint Onen la Chapelle
Rue de l’Étang Saint-Onen-la-Chapelle Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le comité des fêtes de Saint Onen la Chapelle organise la fête d’automne avec de nombreuses animations :
– atelier maquillage pour les enfants
– exposition de peinture visible dans la salle polyvalente de 14h à 18h
– Trail Urban à St O
– 5ème édition de Courir à Saint-Onen qui prévoit des courses gratuites pour les jeunes à partir de 7 ans
– course de caisse à savon dans la rue de l’étang à partir de 14h15 et jusqu’à 18h
– 2ème édition de Bougeons ensemble contre la mucoviscidose propose 2 courses à pied sans classement : 5 ou 10km.
Remise des récompenses et concert à partir de 18h.
Restauration rapide sur place toute la journée. .
Rue de l’Étang Saint-Onen-la-Chapelle 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 67 32 37
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English :
L’événement Fête de l’automne à Saint Onen la Chapelle Saint-Onen-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-09-11 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN