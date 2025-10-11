FÊTE DE L’AUTOMNE Agonès

FÊTE DE L’AUTOMNE Agonès samedi 11 octobre 2025.

FÊTE DE L’AUTOMNE

place de l’eglise Agonès Hérault

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

A l’occasion de la fête de l’automne du samedi 11 octobre 2025 venez participer au concours de soupe et danser sur de la musique irlandaise avec le groupe Kwanza

Plongez dans l’ambiance chaleureuse de l’automne à Agonès lors d’une soirée riche en saveurs et en musique !

Dès 18H30, sur la place de l’Églisette, venez profiter d’un accueil gourmand (petite restauration sucré et salé et buvette).

À partir de 19h, participez à notre concours de soupes maison et partagez un moment convivial.

La soirée se poursuivra à 20h30 avec un concert animé par le groupe “Kwanza”, pour danser au rythme des mélodies survitaminées celtes jusqu’à la fin de la soirée.

Entrée avec participation libre et consciente.

Les inscriptions pour le concours de soupes sont ouvertes jusqu’au 3 octobre (contact agonesecho@gmail.com).

En cas de pluie, l’événement sera annulé (information communiquée 48h à l’avance).

Une occasion unique de célébrer l’automne en musique, en danse et en dégustations ! .

place de l’eglise Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 6 62 39 48 68 agonesecho@gmail.com

English :

On the occasion of the Autumn Festival on Saturday, October 11, 2025, come and take part in the soup competition and dance to Irish music with the group Kwanza

German :

Anlässlich des Herbstfestes am Samstag, den 11. Oktober 2025 nehmen Sie am Suppenwettbewerb teil und tanzen Sie zu irischer Musik mit der Gruppe Kwanza

Italiano :

In occasione della Festa d’autunno, sabato 11 ottobre 2025, venite a partecipare alla gara di zuppa e a ballare musica irlandese con il gruppo Kwanza

Espanol :

Con motivo del Festival de Otoño, el sábado 11 de octubre de 2025, venga a participar en el concurso de sopas y a bailar al ritmo de música irlandesa con el grupo Kwanza

L’événement FÊTE DE L’AUTOMNE Agonès a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 ADT34