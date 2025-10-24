Fête de l’Automne Apérotomanie par la Compagnie Dérézo Sous la Halle Erquy

Fête de l’Automne Apérotomanie par la Compagnie Dérézo

Sous la Halle Rue du 19 Mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 18:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

La Compagnie Dérézo présentera deux représentations (18h et 20h) d’Apérotomanie, une expérience théâtrale à la fois conviviale et surprenante. Un moment de rencontre entre les artistes et le public, mêlant théâtre, poésie et esprit festif où les mots s’inviteront à l’apéritif et s’offrent à déguster comme autant de bouchées littéraires. De savoureux textes seront servis à voix haute, pour éveiller les

oreilles, faire sourire, réfléchir et trinquer ensemble à la beauté du langage.

Places limitées, réservation obligatoire par téléphone ou mail auprès de la bibliothèque.

Apérotomanie a été imaginé et mis en scène par Charlie Windelschmidt, directeur artistique de la Compagnie Dérézo. Homme de théâtre engagé, il revendique un art vivant au plus près des gens, souvent hors des murs traditionnels, dans l’espace public. Ses créations, à la croisée de la poésie et du politique, explorent avec force et humour les façons de faire communauté à travers l’art. .

Sous la Halle Rue du 19 Mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

