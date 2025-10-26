Fête de l’automne > Ateliers du Bout de la Mer Chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas
Fête de l’automne > Ateliers du Bout de la Mer Chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas dimanche 26 octobre 2025.
Fête de l’automne > Ateliers du Bout de la Mer
Chemin du vieux château Ateliers du Bout de la Mer Saint-Jean-le-Thomas Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
Date(s) :
2025-10-26
Les ateliers du Bout de la Mer seront ouverts à l’occasion de la fête du village. .
Chemin du vieux château Ateliers du Bout de la Mer Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 79 48 21 11
English : Fête de l’automne > Ateliers du Bout de la Mer
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de l’automne > Ateliers du Bout de la Mer Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2025-09-22 par OT MSM Normandie BIT Genêts