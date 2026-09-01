Fête de l’automne au 3e lieu Saint-Paul-Flaugnac
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Paul-Flaugnac
Informations pratiques
Saint-Paul-Flaugnac
Fête de l’automne au 3e lieu
69 Impasse du Château Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le 3e lieu fête l'automne
Le 3e lieu fête l'automne. Venez découvrir à cette occasion, une programmation riche et variée.
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69 Impasse du Château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr
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English :
« The Third Place » Celebrates Fall
L’événement Fête de l’automne au 3e lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cahors – Vallée du Lot
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