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AGENDA · Saint-Paul-Flaugnac

Fête de l’automne au 3e lieu Saint-Paul-Flaugnac

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Paul-Flaugnac

Fête de l’automne au 3e lieu Saint-Paul-Flaugnac

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
69 Impasse du Château
Ville
46170 Saint-Paul-Flaugnac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Saint-Paul-Flaugnac

Fête de l’automne au 3e lieu

69 Impasse du Château Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Le 3e lieu fête l'automne

Le 3e lieu fête l'automne. Venez découvrir à cette occasion, une programmation riche et variée.

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69 Impasse du Château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13  cafe@3emelieu46.fr

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English :

« The Third Place » Celebrates Fall

L’événement Fête de l’automne au 3e lieu Saint-Paul-Flaugnac a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Cahors – Vallée du Lot

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