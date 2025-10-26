Fête de l’automne au Cormenier Le Cormenier Romagne

Le Cormenier 19 Chez Bernardeau Romagne Vienne

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Venez célébrer l’automne, une journée conviviale et festive à ne pas manquer ! .

Le Cormenier 19 Chez Bernardeau Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 32 33 info@lecormenier.com

