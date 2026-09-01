Fête de l’automne au Jardin des Némusiens Jardin des Némusiens Saint-Pourçain-sur-Sioule
samedi 19 septembre 2026 · Jardin des Némusiens · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Fête de l’automne au Jardin des Némusiens
Jardin des Némusiens 18 rue Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Jazz Club Saint-Pourcinois anime la Fête de l’automne au Jardin des Némusiens ! Apéritif offert, food-truck Chez Pom-Pom, et arrivée d’une marche solidaire pour la Journée mondiale Alzheimer.
.
Jardin des Némusiens 18 rue Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 20 34 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Saint-Pourcinois Jazz Club is hosting the Fall Festival at the Jardin des Némusiens! Complimentary aperitif, food truck “Chez Pom-Pom,” and the arrival of a charity walk for World Alzheimer’s Day.
L’événement Fête de l’automne au Jardin des Némusiens Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier)
- Marché de l’apprentissage Place Georges Clémenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule 16 septembre 2026
- Spectacle « Sur un air de Wicked » par la comédie musicale de Sanssat (organisation Lions-Club Varennes-St-Pourçain-Lapalisse Salle Bernard-Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule 19 septembre 2026
- Randonnée Vélo Féminine Rue Pierre et Marie Curie Saint-Pourçain-sur-Sioule 19 septembre 2026
- Bric à Brac du Secours Populaire en face de LIDL Saint-Pourçain-sur-Sioule 19 septembre 2026
- Jazz Club Saint-Pourcinois au Jardin des Némusiens Jardin des Némusiens Saint-Pourçain-sur-Sioule 19 septembre 2026