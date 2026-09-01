Fête de l’automne au Jardin des Némusiens Jardin des Némusiens Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Fête de l’automne au Jardin des Némusiens

Jardin des Némusiens 18 rue Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Jazz Club Saint-Pourcinois anime la Fête de l’automne au Jardin des Némusiens ! Apéritif offert, food-truck Chez Pom-Pom, et arrivée d’une marche solidaire pour la Journée mondiale Alzheimer.

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Jardin des Némusiens 18 rue Blaise de Vigenère Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 20 34 49

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English :

The Saint-Pourcinois Jazz Club is hosting the Fall Festival at the Jardin des Némusiens! Complimentary aperitif, food truck “Chez Pom-Pom,” and the arrival of a charity walk for World Alzheimer’s Day.

L’événement Fête de l’automne au Jardin des Némusiens Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule