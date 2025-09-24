Fête de l’Automne Résidence St Antoine Autun
Fête de l’Automne Résidence St Antoine Autun mercredi 24 septembre 2025.
Fête de l’Automne
Résidence St Antoine 17 Rue Saint-Antoine Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-24 11:00:00
fin : 2025-09-24 17:00:00
2025-09-24
Marché de producteurs en partenariat avec les Ehpad et résidences autonomies du territoire. .
Résidence St Antoine 17 Rue Saint-Antoine Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 93 93
