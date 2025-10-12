Fête de l’automne Aviré Segré-en-Anjou Bleu

Fête de l’automne Aviré Segré-en-Anjou Bleu dimanche 12 octobre 2025.

Fête de l’automne Aviré

Aviré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

La 39ème Fête de l’automne organisée par l’APEL de l’école Notre Dame, le dimanche 12 octobre 2025 à Aviré.

Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en famille à l’occasion du vide-greniers d’Aviré, dès 6h du matin !

Au programme

Stands d’exposants toute la journée

Animations variées pour petits et grands

Restauration sur place savourez une poule au pot (20 €), découvrez et achetez des produits régionaux

Visiteurs entrée et parking gratuit. .

Aviré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 29 52 08 79 49videgrenieravire@laposte.net

English :

The 39th Autumn Festival organized by the APEL of Notre Dame school, on Sunday October 12, 2025 in Aviré.

German :

Das 39. Herbstfest, das von der APEL der Schule Notre Dame organisiert wird, findet am Sonntag, den 12. Oktober 2025 in Aviré statt.

Italiano :

La 39ª Festa d’autunno organizzata dall’APEL della scuola Notre Dame, domenica 12 ottobre 2025 ad Aviré.

Espanol :

39º Festival de Otoño organizado por la APEL del colegio Notre Dame, el domingo 12 de octubre de 2025 en Aviré.

