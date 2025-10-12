Fête de l’Automne Rue de Quimperlé Bannalec
Fête de l’Automne Rue de Quimperlé Bannalec dimanche 11 octobre 2026.
Fête de l’Automne
Rue de Quimperlé Halle André Duval Bannalec Finistère
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
2026-10-11
Grande Fête sur le thème de l’Automne et la Nature.
Grande exposition de courges et plusieurs tonnes à la vente, vente d’oignons direct Roscoff, vente de champignons , miel, bières locales, vins de bordeaux, artisanats , vannerie, travail du bois, laines, plusieurs pépiniéristes , etc…
Animation accordéons diatoniques.
Café, crêpes, gâteaux. .
+33 6 89 43 72 71
