Fête de l’Automne Rue de Quimperlé Bannalec

Fête de l’Automne Rue de Quimperlé Bannalec dimanche 11 octobre 2026.

Fête de l’Automne

Rue de Quimperlé Halle André Duval Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Grande Fête sur le thème de l’Automne et la Nature.
Grande exposition de courges et plusieurs tonnes à la vente, vente d’oignons direct Roscoff, vente de champignons , miel, bières locales, vins de bordeaux, artisanats , vannerie, travail du bois, laines, plusieurs pépiniéristes , etc…
Animation accordéons diatoniques.
Café, crêpes, gâteaux.   .

Rue de Quimperlé Halle André Duval Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 89 43 72 71 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de l’Automne Bannalec a été mis à jour le 2025-10-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS