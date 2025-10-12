Fête de l’Automne Rue de Quimperlé Bannalec

Fête de l’Automne

Grande Fête sur le thème de l’Automne et la Nature.

Grande exposition de courges et plusieurs tonnes à la vente, vente d’oignons direct Roscoff, vente de champignons , miel, bières locales, vins de bordeaux, artisanats , vannerie, travail du bois, laines, plusieurs pépiniéristes , etc…

Animation accordéons diatoniques.

Café, crêpes, gâteaux. .

Rue de Quimperlé Halle André Duval Bannalec 29380 Finistère Bretagne

