Fête de l'automne Centre de loisirs ANIMARE Bléneau mercredi 1 octobre 2025.

Centre de loisirs ANIMARE 2 Rue de Courtenay Bléneau Yonne

Début : 2025-10-01 16:00:00

fin : 2025-10-01 18:30:00

2025-10-01

rendez-vous au Centre de loisirs ANIMARE pour la fête de l'automne !

Au programme

Dégustations

Ateliers créatifs

Troc de graines

Expérience de la sorcière Bouldené

Exposition des travaux des enfants sur la faune, la flore et l’écologie. .

Centre de loisirs ANIMARE 2 Rue de Courtenay Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 71 97 25 animare@cc-puisayeforterre.fr

