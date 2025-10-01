Fête de l’automne Centre de loisirs ANIMARE Bléneau
Fête de l'automne Centre de loisirs ANIMARE Bléneau mercredi 1 octobre 2025.
Fête de l’automne
Centre de loisirs ANIMARE 2 Rue de Courtenay Bléneau Yonne
Début : 2025-10-01 16:00:00
fin : 2025-10-01 18:30:00
2025-10-01
Fête de l'automne, rendez-vous au Centre de loisirs ANIMARE pour la fête de l'automne !

Au programme
Au programme
Dégustations
Ateliers créatifs
Troc de graines
Expérience de la sorcière Bouldené
Exposition des travaux des enfants sur la faune, la flore et l’écologie. .
Centre de loisirs ANIMARE 2 Rue de Courtenay Bléneau 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 71 97 25 animare@cc-puisayeforterre.fr
