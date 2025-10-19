Fête de l’automne Castillonnès

Fête de l’automne Castillonnès dimanche 19 octobre 2025.

Fête de l’automne

Place des Cornières Castillonnès Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

L’automne est une saison haute en couleur, merveilleusement fleurie. La nature revit grâce aux pluies et on retourne dans le jardin pour préparer l’année suivante plantations, greffes, taille, séparation des annuelles et bouturage.

Notre Fête de l’Automne est là pour vous guider votre inspiration, vous aider à réaliser vos projets, pour vous faire plaisir.

Vous y retrouverez des producteurs de fleurs, d’arbustes et arbres, jeux et concours pour tous les âges, ateliers de travaux de jardinage, artisanat… .

Place des Cornières Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 52 48 54

