Fête de l’automne Cubjac-Auvézère-Val d’Ans

Fête de l’automne Cubjac-Auvézère-Val d’Ans dimanche 19 octobre 2025.

Fête de l’automne

Salle des fêtes Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Marché de producteurs locaux, exposants artisans créateurs,

Ateliers contes/ créatifs, maquillage pour petits et grands.

Restauration, animation musicale avec le duo Paris Londres.

Organisé par Marelle & Cie.

Salle des fêtes Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 65 46

English : Fête de l’automne

Local producer’s market, exhibiting creative craftspeople,

Storytelling/creative workshops, face painting for young and old.

Catering, musical entertainment with the duo Paris Londres.

Organized by Marelle & Cie.

German : Fête de l’automne

Markt mit lokalen Erzeugern, Ausstellern von Kunsthandwerkern und Kreativen,

Märchen-/Kreativ-Workshops, Schminken für Groß und Klein.

Verpflegung, musikalische Unterhaltung mit dem Duo Paris Londres.

Organisiert von Marelle & Cie.

Italiano :

Mercato dei produttori locali, espositori di artigianato e design,

Laboratori di narrazione/creativi, face painting per grandi e piccini.

Ristorazione, intrattenimento musicale con il duo Paris Londres.

Organizzato da Marelle & Cie.

Espanol : Fête de l’automne

Mercado de productores locales, expositores de artesanía y diseño,

Cuentacuentos/talleres creativos, pintacaras para grandes y pequeños.

Catering, animación musical con el dúo Paris Londres.

Organizado por Marelle & Cie.

L’événement Fête de l’automne Cubjac-Auvézère-Val d’Ans a été mis à jour le 2025-10-04 par Isle-Auvézère