Fête de l’automne Cubjac-Auvézère-Val d’Ans
Fête de l’automne Cubjac-Auvézère-Val d’Ans dimanche 19 octobre 2025.
Fête de l’automne
Salle des fêtes Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Marché de producteurs locaux, exposants artisans créateurs,
Ateliers contes/ créatifs, maquillage pour petits et grands.
Restauration, animation musicale avec le duo Paris Londres.
Organisé par Marelle & Cie.
Salle des fêtes Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 86 65 46
English : Fête de l’automne
Local producer’s market, exhibiting creative craftspeople,
Storytelling/creative workshops, face painting for young and old.
Catering, musical entertainment with the duo Paris Londres.
Organized by Marelle & Cie.
German : Fête de l’automne
Markt mit lokalen Erzeugern, Ausstellern von Kunsthandwerkern und Kreativen,
Märchen-/Kreativ-Workshops, Schminken für Groß und Klein.
Verpflegung, musikalische Unterhaltung mit dem Duo Paris Londres.
Organisiert von Marelle & Cie.
Italiano :
Mercato dei produttori locali, espositori di artigianato e design,
Laboratori di narrazione/creativi, face painting per grandi e piccini.
Ristorazione, intrattenimento musicale con il duo Paris Londres.
Organizzato da Marelle & Cie.
Espanol : Fête de l’automne
Mercado de productores locales, expositores de artesanía y diseño,
Cuentacuentos/talleres creativos, pintacaras para grandes y pequeños.
Catering, animación musical con el dúo Paris Londres.
Organizado por Marelle & Cie.
L’événement Fête de l’automne Cubjac-Auvézère-Val d’Ans a été mis à jour le 2025-10-04 par Isle-Auvézère