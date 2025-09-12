Fête de l’Automne Déballage des Commerçants Sablé-sur-Sarthe

Profitez de bonnes affaires et d’offres spéciales chez vos commerçants préférés.

Vendredi, samedi & dimanche de 10h à 19h

place Raphaël Elizé

• Jeux en bois géants

• Structure gonflable

• Pêche aux canards

• Food truck de gourmandises

Samedi 14h 18h30 / Dimanche 14h 17h30

place Dom Guéranger en partenariat avec la Casa Feliz

• Samedi Atelier danse africaine 16h 17h

• Dimanche Atelier batupercus 15h 16h

TROPHEE BASKET & TOMBOLA

À l’occasion de la 24ème édition du Trophée Basket, les commerçants se parent aux couleurs de l’événement et vous réservent des surprises !

Une tombola est organisée du 30 août au 13 septembre

Pour participer 1 achat chez un commerçant participant = 1 chance de gagner !

2 tirages au sort

Le 6 septembre des places pour assister au Trophée Basket les 13 et 14 septembre.

Le 13 septembre des lots exceptionnels comme des maillots dédicacés, des ballons de basket, ou encore une licence sportive enfant !

Trophée Basket ́ ́ !

En partenariat avec Les Vitrines de Sablé et Sablé basket, venez assister à une démonstration de basket et participer vous aussi !

Rendez-vous le samedi 13 septembre à 10h, sur le marché hebdomadaire Place de la République.

Des goodies sont à gagner !

Un bel avant-goût sportif et festif pour accompagner vos emplettes

FÊTE, MUSIQUE, SPORT, JEUX & BONNES AFFAIRES tout est réuni pour passer un week-end inoubliable en famille ou entre amis !

Rendez-vous du 12 au 14 septembre au cœur de la ville pour célébrer ensemble la Fête de l’Automne ! .

Centre Ville Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire missioneconomique@sablesursarthe.fr

