Fête de l’Automne

Place de la République Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

La Ville d’Écommoy en partenariat avec l’association Anim’Ecommoy vous invitent à une nouvelle édition de la Fête de l’Automne le dimanche 9 novembre de 10h à 17h, Place de la République.

Des animations pour petits et grands seront au rendez-vous. Anim’Ecommoy organisera son traditionnel Concours de la Soupe concoctée par des commerçants et des associations d’Écommoy.

Jury officiel et jury du public choisiront la meilleure….

En outre, l’association assurera l’animation d’un atelier de Land’art individuel pour les enfants, et pourquoi pas les adultes… Ce sera une fête dédiée au culinaire, avec ses spécificités automnales… Un service de restauration de saison sera sur place. Ne manquez pas cette occasion de venir vous réchauffer lors de ces animations organisées aux portes de l’hiver. .

Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14 mairie@ecommoy.fr

L’événement Fête de l’Automne Écommoy a été mis à jour le 2025-10-10 par CDT72