fête de l’automne enfants Bois de Pau Pau

fête de l’automne enfants

Bois de Pau Allée de Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Je vous invite en famille avec des ateliers pensés pour fêter lA

NATURE dans un cadre nature??

Au programme pour les enfants et vous

??Je propose une chasse au trésor nature avec des ateliers durant cette chasse comme planter des graines

??Une collation avec des produits bio et locaux

??MERCREDI 26 NOV

??A partir de 5 ans, 11h30-12H30

??Prix de 8 euros par duo enfant/parent 8

??A PAU en fôret .

Bois de Pau Allée de Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com

