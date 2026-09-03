Fête de l’automne et des Légendes des Vosges Terrain de Football de Vanifosse Pair-et-Grandrupt

Informations pratiques

Pair-et-Grandrupt

Fête de l’automne et des Légendes des Vosges

Terrain de Football de Vanifosse Route de la Voivrelle Pair-et-Grandrupt Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 17:00:00

fin : 2026-10-24 23:00:00

Date(s) :

2026-10-24

3e édition sur le thème de l’automne et des Légendes des Vosges, à l’occasion des vacances de la Toussaint et d’Halloween.

Au programme

17 heures :

Ouverture des caisses

Ouverture du Marché Artisanal d’Automne (pres de 30 exposants attendent les visiteurs dans une forêt étrangement décorée aux couleurs de l’automne et d’Halloween)

18 heures :

Concours de Citrouilles creusées, concours pour les enfants jusqu’à 14 ans. Des lots sont à gagner ! ‘La Fée Parire a perdu la tête dans les préparatifs d’Halloween, Aide-là à la retrouver ! »

20 h 15 :

Spectacle musical (comédie musicale) son et lumières, sur la légende de la Fée Polybotte. Venez découvrir une nouvelle Légende Vosgienne, revisitée pour Halloween. Découvrez ce spectacle tout public (familles, enfants, amis…) et plongez avec nous dans la légende de « Polybotte et la Prophétie des Lanternes »

avec la participation de près de 30 acteurs (comédiens, chanteurs et danseurs) tous issus de la Troupe de Comédie Musicale Les Mistinguet’s de Plainfaing, la Troupe de théâtre les Baladins du Ban de Ban de Laveline, et les enfants de l’Atelier des Petits Gnomes de Pair et Grandrupt.

Sur place : restauration, foodtrucks, buvette, bar à bonbons d’Halloween et gourmandises sucrées.

N’hésitez pas à venir, vous aussi, déguisés en créatures en tous genres (sorcières, fantômes, vampires, zombies etc….) et nous rejoindre dans cet univers terriblement féérique, mystérieux, mystique et diabolique….Tout public

5 .

Terrain de Football de Vanifosse Route de la Voivrelle Pair-et-Grandrupt 88100 Vosges Grand Est +33 6 23 11 31 83

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English :

3rd edition, featuring the theme of fall and the Legends of the Vosges, in celebration of the All Saints’ Day and Halloween holidays.

On the schedule

5:00 p.m.:

Ticket booths open

Opening of the Fall Craft Market (nearly 30 vendors await visitors in a forest uniquely decorated in the colors of fall and Halloween)

6:00 p.m.:

Carved Pumpkin Contest, for children up to age 14. Prizes to be won! « The Fairy Parire has lost her head in the midst of Halloween preparations. Help her find it! »

8:15 p.m.:

Musical show (musical comedy) with sound and lighting effects, based on the legend of the Fairy Polybotte. Come discover a new Vosges legend, reimagined for Halloween. Experience this show for all ages (families, children, friends…) and join us as we delve into the legend of “Polybotte and the Prophecy of the Lanterns”

featuring nearly 30 performers (actors, singers, and dancers), all from the musical theater troupe Les Mistinguet’s de Plainfaing, the theater troupe Les Baladins du Ban de Ban de Laveline, and the children from the Atelier des Petits Gnomes in Pair and Grandrupt.

On-site: food, food trucks, a refreshment stand, a Halloween candy bar, and sweet treats.

Don’t hesitate to come dressed up as all kinds of creatures (witches, ghosts, vampires, zombies, etc.) and join us in this utterly magical, mysterious, mystical, and diabolical world….

L’événement Fête de l’automne et des Légendes des Vosges Pair-et-Grandrupt a été mis à jour le 2026-09-03 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES