Fête de l’Automne et Valpr’Auto-Rétro Église Notre-Dame-des-Bois, hameau de Valprofonde Villeneuve-sur-Yonne

Fête de l’Automne et Valpr’Auto-Rétro Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Notre-Dame-des-Bois, hameau de Valprofonde Yonne

Tarif balade : 2,50 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à la Fête de l’Automne et au Valpr’Auto-Rétro, à Valprofonde. Au programme, une exposition de voitures anciennes, une vente d’objets vintage, des stands de créateurs et d’artisans. Une buvette et une restauration seront proposés sur place.

À 9h, partez en balade à la découverte de la biodiversité et d’un lieu chargé de mémoire avec Philippe Czerwinski et Pierre Glaizal (participation : 2,50 €, collation comprise).

Église Notre-Dame-des-Bois, hameau de Valprofonde Rue Saint-Marien, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://www.villeneuve-yonne.fr/eglise-de-valprofonde/

© Association Sauvegarde et Valorisation de l’église de Valprofonde