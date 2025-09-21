Fête de l’Automne et Valpr’Auto-Rétro Église Notre-Dame-des-Bois, hameau de Valprofonde Villeneuve-sur-Yonne

Église Notre-Dame-des-Bois, hameau de Valprofonde Rue Saint-Marien Villeneuve-sur-Yonne Yonne

10:00:00

18:00:00

2025-09-21

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à la Fête de l’Automne et au Valpr’Auto-Rétro, à Valprofonde. Au programme, une exposition de voitures anciennes, une vente d’objets vintage, des stands de créateurs et d’artisans. Une buvette et une restauration seront proposés sur place.

À 9h, partez en balade à la découverte de la biodiversité et d’un lieu chargé de mémoire avec Philippe Czerwinski et Pierre Glaizal (participation 2,50 €, collation comprise). .

Église Notre-Dame-des-Bois, hameau de Valprofonde Rue Saint-Marien Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté musee@villeneuve-yonne.fr

