Fête de l’automne Hérouville-Saint-Clair

Fête de clôture à Ornavik chantiers d’archéologie, micro-fonderie, fabrication de briques, jeux historiques, ateliers et contes nordiques

Cette fête de clôture de la saison met en valeur les avancées des chantiers d’archéologie expérimentale en cours à Ornavik.

C’est l’occasion de proposer des animations en lien avec la période de l’année, transposées au Xe et au XIe siècle.

En plus de la journée d’immersion, qui verra les espaces carolingien, viking et ducal habités et animés par nos bénévoles en tenue d’époque, nous proposons des expérimentations de micro-fonderie, durant lesquelles seront fabriqués des bijoux selon la technique de la cire perdue .

Le chantier de l’église a mobilisé les équipes d’Ornavik une grande partie de l’année avec la fabrication de briques destinées à l’édifice. Après le moulage, le façonnage et le séchage, un four a été construit pour la cuisson des briques d’argile. Selon les conditions météo, nous dévoilerons les premières briques cuites dans ce nouveau four et partagerons avec nos visiteurs les différentes étapes de fabrication, les recherches menées ainsi que les difficultés rencontrées. Un véritable retour d’expérience !

De nouvelles animations ont également vu le jour cette année, comme le jeu de choule ou encore le jeu de rôle Li bête di Saint Clair, proposés à nos visiteurs.

Ils pourront aussi s’exercer à fabriquer une lampe à huile en argile.

Enfin, l’automne étant le temps des histoires, des contes et des légendes, venez écouter les récits nordiques et normands, tels que l’avènement du Ragnarök ou l’histoire de la Mesnie Helquin. .

Route d’Ouistreham Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 52 40 90 contact@ornavik.fr

English : Fête de l’automne

Closing party at Ornavik: archaeological workcamps, micro-foundry, brick-making, historical games, workshops and Nordic storytelling

German : Fête de l’automne

Abschlussfest in Ornavik: Archäologische Workcamps, Mikrogießerei, Ziegelherstellung, historische Spiele, Workshops und nordische Märchen

Italiano :

Festa di chiusura a Ornavik: scavi archeologici, micro-fonderia, costruzione di mattoni, giochi storici, laboratori e narrazione nordica

Espanol :

Fiesta de clausura en Ornavik: excavaciones arqueológicas, microfundición, fabricación de ladrillos, juegos históricos, talleres y cuentacuentos nórdicos

