Fête de l’automne Saint-Sigismond Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Fête de l’automne Saint-Sigismond Ingrandes-Le Fresne sur Loire vendredi 7 novembre 2025.

Fête de l’automne

Saint-Sigismond Place Loire et Galerne Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 17:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

L’épicerie de Saint Sÿ fête l’automne le vendredi 7 novembre à 17h !

Soupe et tartinades gourmandes

7€/réservation

Avec la participation de Brun de lait et de l’affuteur remouleur ligérien. .

Saint-Sigismond Place Loire et Galerne Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 85 71 39 epiceriedesaintsy@gmail.com

English :

The Saint Sÿ grocery store celebrates autumn on Friday, November 7 at 5pm!

German :

Der Lebensmittelladen in Saint Sÿ feiert am Freitag, den 7. November um 17 Uhr den Herbst!

Italiano :

La drogheria Saint Sÿ festeggia l’autunno venerdì 7 novembre alle 17.00!

Espanol :

¡La tienda de ultramarinos Saint Sÿ celebra el otoño el viernes 7 de noviembre a las 17h!

L’événement Fête de l’automne Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2025-10-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis