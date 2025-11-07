Fête de l’automne Saint-Sigismond Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Fête de l’automne Saint-Sigismond Ingrandes-Le Fresne sur Loire vendredi 7 novembre 2025.
Fête de l’automne
Saint-Sigismond Place Loire et Galerne Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 17:00:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
L’épicerie de Saint Sÿ fête l’automne le vendredi 7 novembre à 17h !
Soupe et tartinades gourmandes
7€/réservation
Avec la participation de Brun de lait et de l’affuteur remouleur ligérien. .
Saint-Sigismond Place Loire et Galerne Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 31 85 71 39 epiceriedesaintsy@gmail.com
English :
The Saint Sÿ grocery store celebrates autumn on Friday, November 7 at 5pm!
German :
Der Lebensmittelladen in Saint Sÿ feiert am Freitag, den 7. November um 17 Uhr den Herbst!
Italiano :
La drogheria Saint Sÿ festeggia l’autunno venerdì 7 novembre alle 17.00!
Espanol :
¡La tienda de ultramarinos Saint Sÿ celebra el otoño el viernes 7 de noviembre a las 17h!
L’événement Fête de l’automne Ingrandes-Le Fresne sur Loire a été mis à jour le 2025-10-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis