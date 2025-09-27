Fête de l’automne Labergement-Sainte-Marie
Fête de l’automne Labergement-Sainte-Marie samedi 27 septembre 2025.
Fête de l’automne
Café Fleur Labergement-Sainte-Marie Doubs
Début : 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-27 17:30:00
Fêtons l’automne !
Au programme marché artisanal, restauration, animations… et un apéritif offert dès 11h. .
Café Fleur Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
