Fête de l’Automne Rue de l’Hozanne Le Dorat

Fête de l’Automne Rue de l’Hozanne Le Dorat dimanche 12 octobre 2025.

Fête de l’Automne

Rue de l’Hozanne Halle aux grains et rue de l’Hozanne Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

La Fête de l’Automne reçoit les exposants pour le vide greniers mais aussi les producteurs locaux, les pépiniéristes et les artisans. Restauration sur place. .

Rue de l’Hozanne Halle aux grains et rue de l’Hozanne Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 25 46 77 ledoratour@gmail.com

English : Fête de l’Automne

German : Fête de l’Automne

Italiano :

Espanol : Fête de l’Automne

L’événement Fête de l’Automne Le Dorat a été mis à jour le 2025-09-09 par SPL Terres de Limousin