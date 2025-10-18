Fête de l’automne Les Riceys

Fête de l'automne Les Riceys samedi 18 octobre 2025.

Fête de l’automne

Château de Ricey-Bas Les Riceys Aube

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-19 23:00:00

2025-10-18

Pour la troisième année, le château de Ricey-Bas accueille la fête de l’automne.

Au programme rencontre des artisans d’art, restauration, spectacles équestre et funambule, animation champêtre et concert.

-Le samedi, de 11h à 23h

11h30 à 16h30 3 spectacles de voltige équestre

11h à 18h 3 spectacles de funambule

14h à 18h Atelier découpe citrouille et maquillage

19h Fermeture des salles exposants

19h15 Concert ambiance Détour de Babel

20h30 Atelier dégustation sponsorisé par le champagne Marquis de Pomereuil

-Le dimanche de 11h à 18h

11h à 18h Contes à la carte et chansons humoristiques

11h30 à 16h30 3 spectacles de voltige équestre

14h à 18h Atelier découpe citrouille et maquillage

18h Fermeture des salles exposants

Tout au long du week-end Château gonflable et jeux traditionnels en bois + FOOD TRUCK L’instant breton & Au P’tit Lao.

Découvrez les exposants

LES ESCARGOTS DE QUINCY LES DELICES DE TANTE DEDETTE, pâtes de fruit LES PERLES ET THES DE DELPHINE SAS GOURMANDISES CONCEPT STORE Pianos DURIEZ SARL PLOFFOIN Benoit, Tourneur sur bois DE CREATION PASTORET, Coralie Couturière LA DANSE DES SENTEURS CHAMP’ETRE MERZT CLEMENT Annie, Peintures sur porcelaine Anaïs MERAT, Costumière Atelier MH, Restauration de tableau L’ATELIER DU FIL A RETORDRE, Tapissière d’ameublement Poterie Laurence PETIT CATHERINE COUTURE CREATIONS, Maroquinerie en liège AU POINT DU JOUR, Doreur Encadreur Nicole DANJON, Brodeuse d’art K FOR YOU, Brodeuse d’art SELLERIE WANETA, Fabrications artisanales en cuir ATELIER TERRE TONNERRE, Poterie CLEO BOIS, Planches et billots ATELIER DE LA LUNE CURIEUSE, Tapissière d’ameublement et fabricante d’abat-jour JUSTE UNE HISTOIRE, Créateur de bijoux et accessoires ATELIER DE MAMITA, Cartonnage sur mesure et personnalisé SYLVIE ART DESIGN, Créatrice de sculptures et luminaires métal EBENISTERIE DE L’EBAUCHOIR, Thierry ANDRE ATELIER RENOVATION TENDANCE, Artisan Création peintre sur mobilier décors personnalisés CLOM, Kokedamas et céramiques O BOUD’VERRE, Artiste verrier CTOUT EN CARTON, Cartonnière artisane d’art Jeanne MOUTARD, Gravures Truffes E. COLLINET Mr & Mrs CREATION’S.

Entrée ticket 5€ valable pour les deux jours Gratuit pour les moins de 16 ans. (pas de réservation, achat ticket sur place) .

Château de Ricey-Bas Les Riceys 10340 Aube Grand Est +33 6 89 48 60 42 chateaudetaisne@gmail.com

