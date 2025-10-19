Fête de l’automne Martainville

Fête de l’automne

La Ferme des Cèdres Martainville Calvados

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

La Ferme des Cèdres organise sa fête de l’automne

En continu

– Goûter et buvette sur place

– Atelier décoration de courges vendues à la ferme

15h, 16h, 17h Lecture de contes d’automne pour enfants

15h30 Visite de la ferme et découverte du cheval de trait Lino

17h30 Animation musicale à la découverte du handpan .

La Ferme des Cèdres Martainville 14220 Calvados Normandie

English : Fête de l’automne

Ferme des Cèdres organizes its autumn festival

German : Fête de l’automne

Die Ferme des Cèdres veranstaltet ihr Herbstfest

Italiano :

La Ferme des Cèdres organizza la sua festa d’autunno

Espanol :

Ferme des Cèdres organiza su fiesta de otoño

