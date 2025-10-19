Fête de l’automne Martainville
Fête de l'automne Martainville dimanche 19 octobre 2025.
La Ferme des Cèdres Martainville Calvados
Début : 2025-10-19 15:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
La Ferme des Cèdres organise sa fête de l’automne
En continu
– Goûter et buvette sur place
– Atelier décoration de courges vendues à la ferme
15h, 16h, 17h Lecture de contes d’automne pour enfants
15h30 Visite de la ferme et découverte du cheval de trait Lino
17h30 Animation musicale à la découverte du handpan .
La Ferme des Cèdres Martainville 14220 Calvados Normandie
English : Fête de l’automne
Ferme des Cèdres organizes its autumn festival
German : Fête de l’automne
Die Ferme des Cèdres veranstaltet ihr Herbstfest
Italiano :
La Ferme des Cèdres organizza la sua festa d’autunno
Espanol :
Ferme des Cèdres organiza su fiesta de otoño
