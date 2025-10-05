FÊTE DE L’AUTOMNE Martigné-sur-Mayenne

salle des fêtes Martigné-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Rendez-vous à la salle de fêtes de Martigné-sur-Mayenne pour la fête de l’automne.

Au programme marché du terroir, marché aux plantes, vente de courges et citrouilles, animations, jus de pomme et exposition d’artisans. .

salle des fêtes Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 17 36 51 assacemartigne@outlook.fr

English :

See you at the Martigné-sur-Mayenne village hall for the autumn festival.

German :

Wir treffen uns in der Festhalle von Martigné-sur-Mayenne zum Herbstfest.

Italiano :

Ci vediamo alla sala del villaggio di Martigné-sur-Mayenne per la festa d’autunno.

Espanol :

Nos vemos en el ayuntamiento de Martigné-sur-Mayenne con motivo de la fiesta de otoño.

