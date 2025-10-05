FÊTE DE L’AUTOMNE Martigné-sur-Mayenne
salle des fêtes Martigné-sur-Mayenne Mayenne
Rendez-vous à la salle de fêtes de Martigné-sur-Mayenne pour la fête de l’automne.
Au programme marché du terroir, marché aux plantes, vente de courges et citrouilles, animations, jus de pomme et exposition d’artisans. .
salle des fêtes Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 17 36 51 assacemartigne@outlook.fr
English :
See you at the Martigné-sur-Mayenne village hall for the autumn festival.
German :
Wir treffen uns in der Festhalle von Martigné-sur-Mayenne zum Herbstfest.
Italiano :
Ci vediamo alla sala del villaggio di Martigné-sur-Mayenne per la festa d’autunno.
Espanol :
Nos vemos en el ayuntamiento de Martigné-sur-Mayenne con motivo de la fiesta de otoño.
