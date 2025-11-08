Fête de l’automne Place Henri Lacabanne Monein

Fête de l’automne

Brasseurs artisanaux brasserie Clavé, brasserie Lescarré, l’Esbariade et MCD Brasserie 1400.

15h à 18h Laser Game par Lacq Aventure.

16h10 Diffusion sur grand écran du match de rugby Ecosse Nouvelle-Zélance.

18h Bal traditionnel béarnais par l’AMTM animé par le groupe Los Trebucqs.

18h40 Diffusion sur grand écran du match de rugby Angleterre Fidji.

19h Repas.

19h40 Diffusion sur grand écran du match de rugby Italie Australie.

21h10 Diffusion sur grand écran du match de rugby France Afrique du Sud. .

Place Henri Lacabanne Halles de la mairie Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitefetesmonein@gmail.com

