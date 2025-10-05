Fête de l’automne Ecole Montbenoît

Fête de l’automne Ecole Montbenoît dimanche 5 octobre 2025.

Fête de l’automne

Ecole 2 Route de Montbenoît La Longeville Montbenoît Doubs

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

A partir de 10h.

Organisé par le Comité des Fêtes de l’Ecole intercommunale.

Venez célébrer l’automne dans une explosion de feuilles dorées et d’ambiance chaleureuse animations et jeux pour enfants, friperie géante, marché d’artisans locaux, foodtrucks et buvette.

Entrée libre.

Renseignements auprès des membres du comité. .

Ecole 2 Route de Montbenoît La Longeville Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 19 46

English : Fête de l’automne

German : Fête de l’automne

