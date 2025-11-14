Fête de l’Automne Montivilliers

Fête de l’Automne

La Fête de l’Automne revient pour une 4e édition !

Les 14, 15 et 16 novembre 2025, retrouvez diverses animations autour de la nature documentaire, jeux en bois, plantation participative.

Le dimanche 16 novembre aura lieu la Foire aux Arbres où vous pourrez retrouver pépiniéristes, produits du terroir, créations artisanales, meubles de jardin, jeux, animations nature, créations de jouets buissonniers, de tableaux nature, expositions sur les oiseaux et les variétés de pommes normandes, etc.

Un stand de la Ville de Montivilliers sera également présent pour présenter le dispositif Piqu’en Ville permettant de participer à la protection du hérisson.

Retrouvez ci-dessous le programme complet .

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58

